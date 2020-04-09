Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил состав комиссии спортсменов. В этот орган вошли девять человек, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Как сообщает пресс-служба ВФЛА, полный состав комиссии выглядит так:
Состав комиссии спортсменов определён голосование на официальном сайте ВФЛА. В выборе приняли участие члены сборной России по лёгкой атлетике. В ближайшее время президиум ВФЛА утвердит председателя, заместителя и секретаря комиссии спортсменов.
Комиссия спортсменов имеет право назначить двух представителей в комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.
Отметим, в этом составе комиссии спортсменов нет Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой, которые публично критиковали предыдущее руководство ВФЛА.
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