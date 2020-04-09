Исинбаева вошла в комиссию спортсменов ВФЛА, Ласицкене - нет

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил состав комиссии спортсменов. В этот орган вошли девять человек, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, полный состав комиссии выглядит так:

Елена Исинбаева — двукратная чемпионка ОИ (прыжки с шестом);

Татьяна Чебыкина — чемпионка мира-99 (эстафета 4 по 400);

Тимофей Чалый — чемпион России (бег 400 м);

Андрей Минжулин — мастер спорта (бег 800 — 5000 м);

Олег Григорьев — мастер спорта (бег 1500 — 5000 м);

Андрей Сафронов — мастер спорта международного класса (бег 1500 — 10 000 м);

Мария Аглицкая — чемпионка России (100 м);

Дженнифер Акиниймика — мастер спорта (100 м);

Марк Бурдин — КМС (многоборье).

Состав комиссии спортсменов определён голосование на официальном сайте ВФЛА. В выборе приняли участие члены сборной России по лёгкой атлетике. В ближайшее время президиум ВФЛА утвердит председателя, заместителя и секретаря комиссии спортсменов.

Комиссия спортсменов имеет право назначить двух представителей в комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

Отметим, в этом составе комиссии спортсменов нет Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой, которые публично критиковали предыдущее руководство ВФЛА.