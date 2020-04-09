СБР пригласил авторов скандального письма против Драчёва на разговор

На заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) был рассмотрен вопрос со скандалом вокруг письма ветеранов биатлона к главе организации Владимиру Драчёву. Обращение было опубликовано в СМИ 1 апреля.

В письме ветераны и специалисты утверждают, что Драчёв не может найти спонсоров для СБР, а также обвиняют его в неудачах сборной России. В письме содержится призыв к главе СБР уйти в отставку.

Под письмом стоят подписи 23-х человек. Позже сообщалось, что не все из них подлинные.