На заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) был рассмотрен вопрос со скандалом вокруг письма ветеранов биатлона к главе организации Владимиру Драчёву. Обращение было опубликовано в СМИ 1 апреля.
В письме ветераны и специалисты утверждают, что Драчёв не может найти спонсоров для СБР, а также обвиняют его в неудачах сборной России. В письме содержится призыв к главе СБР уйти в отставку.
Под письмом стоят подписи 23-х человек. Позже сообщалось, что не все из них подлинные.
"Пригласить авторов открытого обращения (письмо в СМИ) к президенту и правлению СБР на специально созванное заседание правления СБР (после прекращения ограничений, связанных с пандемией и полным восстановлением рабочего режима) для конструктивного обсуждения изложенных позиций", - говорится в сообщении медиа-службы СБР по итогам заседания правления.
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