СБР уволил Голикова и назначил на его место Майгурова

Медиа-служба СБР опубликовала итоги заседания правления организации, состоявшегося 7 апреля в формате видеоконференции. Среди прочего были рассмотрены обвинения со стороны исполнительного директора Сергея Голикова в адрес главы организации Владимира Драчёва.

Ранее Голиков в интервью "СЭ" заявил, что Драчёв потратил около 1,5 млн рублей средств СБР на зарплату личного водителя своей жены Медведева. Правление СБР постановило проверить эту информацию.

"Ревизионной комиссии СБР в срок до 30 апреля 2020 года провести финансовый аудит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время. В том числе проверить информацию о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву", — говорится в решении правления.

Кроме того, Голиков отстранён от своей должности на время проведения проверки. Также своих полномочий лишилась финансовый директор Ольга Рогач.

На их места временно назначены трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров (исполнительный директор) и Голубев (финансовый директор).