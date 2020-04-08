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Источник Правда.Ру

Названы новые даты проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике

Спорт

Чемпионат мира по лёгкой атлетике-2021 пройдёт в 2022 году из-за пандемии коронавируса. Международная федерация World Athletics решила провести турнир с 15 по 24 июля. Соревнования, как и предполагалось, пройдут в американском городе Юджин.

Ранее турнир был назначен на август 2021 года, но из-за переноса Олимпиады-2020 соревнования отложили. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

легкая атлетика чемпионат мира по легкой атлетике
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