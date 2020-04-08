"Тамбов" не сократил зарплаты футболистам. Они получают по 200 тысяч

Спортивный директор клуба РПЛ "Тамбов" Павел Худяков заявил, что зарплаты футболистов не будут сокращены из-за остановки чемпионата и пандемии коронавируса. Турниры в России не будут проводиться как минимум до 1 июня.

Ранее о договорённости с футболистами о сокращении зарплат объявили:

"Спартак";

"Зенит";

"Рубин";

"Динамо";

"Уфа".

По словам Худякова, у футболистов зарплаты и так маленькие, поэтому сокращения не будет.

"У ребят и так маленькие зарплаты, считаю, они отрабатывают их на 300%. Понятно, что любая экономия денег для "Тамбова" существенна, но мы решили не урезать. Сокращать просто некуда. Руководство и все сотрудники клуба получают две трети зарплаты, в будущем, когда всё наладится, если будет возможность, компенсируем эти потери", — приводит РИА "Новости" слова Худякова.

Сколько зарабатывают футболисты "Тамбова"?

По словам тренера "Химок" Сергея Юрана, игроки "Тамбова" получают по 200 тыс. рублей в месяц. Специалист в интервью "Правде.Ру" заявил, что после снижения таким игрокам не хватит денег для жизни.