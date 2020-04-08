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Источник Правда.Ру

UFC проведёт бой Фергюсон - Гэтжи в индейской резевации

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 249 состоится в индейской резервации около города Фресно в штате Калифорния. Решение связано с запретом Атлетической комиссии штата проводить бои до 31 мая, сообщает New York Times.

Законы штата не распространяются на территорию резервации, поэтому поединки можно провести там. Турнир пройдёт в казино Tachi Palace Casino Resort, которое ранее неоднократно принимало бои по смешанным единоборствам.

Ранее глава UFC Дана Уайт обещал снять для проведения турнира частный остров, но договориться об этом не удалось. Турнир должен состояться 18 апреля.

Все бои турнира UFC 249

Предварительный кард:

  • Райан Спанн (США) - Сэм Алви (США).
  • Сиджара Юбэнкс (США) - Сара Морас (Канада).
  • Майкл Джонсон (США) - Кама Ворси (США).
  • Марлон Вера (Эквадор) - Рэй Борг (США).
  • Александр Эрнандес (США) - Омар Антонио Моралес (Венесуэла).
  • Юрайя Холл (Ямайка) - Роналду "Жакаре" Соуза (Бразилия).
  • Фрэнсис Нганну (Камерун) - Жаирзиньо Розенструйк (Суринам).

Основной кард:

  • Джереми Стивенс (США) - Келвин Кэттер (США).
  • Висенте Луке (Бразилия) - Нико Прайс (США).
  • Грэг Харди (США) - Йорган Де Кастро (Кабо-Верде).
  • Джессика Андраде (Бразилия) - Роуз Намаюнас (США).
  • Тони Фергюсон (США) - Джастин Гэтжи (США).
Темы ufc дана уайт джастин гэтжи тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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