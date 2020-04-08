UFC проведёт бой Фергюсон - Гэтжи в индейской резевации

Бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 249 состоится в индейской резервации около города Фресно в штате Калифорния. Решение связано с запретом Атлетической комиссии штата проводить бои до 31 мая, сообщает New York Times.

Законы штата не распространяются на территорию резервации, поэтому поединки можно провести там. Турнир пройдёт в казино Tachi Palace Casino Resort, которое ранее неоднократно принимало бои по смешанным единоборствам.

Ранее глава UFC Дана Уайт обещал снять для проведения турнира частный остров, но договориться об этом не удалось. Турнир должен состояться 18 апреля.

Все бои турнира UFC 249

Предварительный кард:

Райан Спанн (США) - Сэм Алви (США).

Сиджара Юбэнкс (США) - Сара Морас (Канада).

Майкл Джонсон (США) - Кама Ворси (США).

Марлон Вера (Эквадор) - Рэй Борг (США).

Александр Эрнандес (США) - Омар Антонио Моралес (Венесуэла).

Юрайя Холл (Ямайка) - Роналду "Жакаре" Соуза (Бразилия).

Фрэнсис Нганну (Камерун) - Жаирзиньо Розенструйк (Суринам).

Основной кард: