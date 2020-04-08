Чемпион Европы по лёгкой атлетике Сабия умер от коронавируса

Чемпион Европы по лёгкой атлетике 1984 года Донато Сабия скончался в итальянском городе Потенца. Причиной смерти стал коронавирус COVID-19. Спортсмен несколько дней находился в палате интенсивной терапии, сообщает Repubblica.

Неделю назад от заболевания скончался отец Сабии. Он проходил лечение в той же больнице, что и сын.

Сабия дважды участвовал в Олимпийских играх. На дистанции 800 метров он показал такие результаты: