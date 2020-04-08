Саленко рассказал, как "Динамо" купило его у "Зенита" по цене "Волги"

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 Олег Саленко вспомнил о своём переходе из "Зенита" в киевское "Динамо". В 1989 году украинская команда заплатила за игрока 37 тысяч рублей несмотря на то, что питерцы требовали 1 млн рублей.

Переход состоялся по решению Госкомспорта СССР. Выплату "Зениту" ведомство назначило за воспитание Саленко, который является уроженцем Ленинграда. До этого перехода такой нормы в союзном футболе не существовало.

Саленко заявил, что ушёл в "Динамо" по цене "Волги". ГАЗ-2410 на тот момент стоил около 19 тыс. рублей, но за такие деньги найти автомобиль было невозможно.