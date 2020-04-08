Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 Олег Саленко вспомнил о своём переходе из "Зенита" в киевское "Динамо". В 1989 году украинская команда заплатила за игрока 37 тысяч рублей несмотря на то, что питерцы требовали 1 млн рублей.
Переход состоялся по решению Госкомспорта СССР. Выплату "Зениту" ведомство назначило за воспитание Саленко, который является уроженцем Ленинграда. До этого перехода такой нормы в союзном футболе не существовало.
Саленко заявил, что ушёл в "Динамо" по цене "Волги". ГАЗ-2410 на тот момент стоил около 19 тыс. рублей, но за такие деньги найти автомобиль было невозможно.
"За такие деньги "Волгу" было не купить — требовалось получить официальное разрешение и отстоять огромную очередь. На чёрном рынке она где-то в районе 37 тысяч и стоила. В Киеве даже придумали хитрую систему поощрений — выделяли "талоны" на покупку машин по номиналу, и футболисты тут же загоняли их вдвое дороже. Как правило, в Грузию эти "волжанки" уходили", — рассказал Саленко в интервью "Чемпионату".
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