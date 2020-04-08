Итальянская полиция так и не вернула Логинову личные вещи

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, как продвигается его дело, которое было заведено итальянской полицией во время чемпионата мира в Антхольце в феврале. Тогда карабинеры выдвинули против спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Касперович находился на чемпионате под чужой аккредитацией. Это стало поводом для обыска в номере тренера и самого биатлониста за несколько часов до старта эстафеты. У Логинова были изъяты личные вещи — ноутбук и смартфон.

"Все гаджеты остались пока в Италии. Понимаю, что в стране очень сложная ситуация. Надеюсь, что у них все наладится. Просто надо подождать. Здоровье превыше всего. Поэтому надо оставить эту главу, а потом будем смотреть дальше", — заявил Логинов в интервью Дмитрию Губерниеву в Instagram.

Александр Логинов на ЧМ

Логинов на чемпионате мира в Антхольце завоевал две медали:

золото в спринте;

бронзу в преследовании.

Из-за ситуации с обысками он снялся с масс-старта.