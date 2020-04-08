Фергюсон заявил, что Нурмагомедов и Макгрегор завершили карьеру

Американский боец UFC Тони Фергюсон утверждает, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор не возобновят свою карьеру. Так спортсмен отреагировал на отмену боя с россиянином.

Фергюсон в рамках турнира UFC 249 должен встретиться с Джастином Гэтжи. Из-за закрытия границ Нурмагомедов не смог вылететь из России в США.

"У меня нет слов Хабибу и Конору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти в закат. Я давно говорил им это сделать. Это спорт для настоящих мужиков, а эти парни — настоящие тряпки", — заявил Тони в Twitter.

Конор Макгрегор

31-летний ирландец провёл в ММА 26 боёв, из которых 12 были в рамках UFC.

Конор одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.

Макгрегор одновременно владел титулами в лёгком и полулёгком весе.

В августе 2017 года провёл бой по правилам бокса против непобеждённого Флойда Мэйвезера, уступив в 10-м раунде.

Хабиб Нурмагомедов

31-летний россиянин провёл в ММА 28 боёв, из которых 12 были в рамках UFC.