Американский боец UFC Тони Фергюсон утверждает, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор не возобновят свою карьеру. Так спортсмен отреагировал на отмену боя с россиянином.
Фергюсон в рамках турнира UFC 249 должен встретиться с Джастином Гэтжи. Из-за закрытия границ Нурмагомедов не смог вылететь из России в США.
"У меня нет слов Хабибу и Конору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти в закат. Я давно говорил им это сделать. Это спорт для настоящих мужиков, а эти парни — настоящие тряпки", — заявил Тони в Twitter.
31-летний ирландец провёл в ММА 26 боёв, из которых 12 были в рамках UFC.
31-летний россиянин провёл в ММА 28 боёв, из которых 12 были в рамках UFC.
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