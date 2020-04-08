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Источник Правда.Ру

Новые тренеры сборной России по биатлону будут работать до Олимпиады

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что решение по тренерскому штабу команды пока не принято. Ещё одно заседание правления СБР должно состояться 10 апреля.

Вместе с тем Драчёв заявил, что новый тренерский штаб будет работать с командой до Олимпиады-2022 в Китае.

"План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры… Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам бы всем хотелось, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат", — сказал Драчёв в интервью ТАСС.

Глава СБР пообещал, что затягивать с назначением организация не будет.

"С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее", — добавил он.

Темы сбр биатлон владимир драчёв
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