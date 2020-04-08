Новые тренеры сборной России по биатлону будут работать до Олимпиады

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что решение по тренерскому штабу команды пока не принято. Ещё одно заседание правления СБР должно состояться 10 апреля.

Вместе с тем Драчёв заявил, что новый тренерский штаб будет работать с командой до Олимпиады-2022 в Китае.

"План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры… Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам бы всем хотелось, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат", — сказал Драчёв в интервью ТАСС.

Глава СБР пообещал, что затягивать с назначением организация не будет.