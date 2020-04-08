Загитова призвала соблюдать самоизоляцию

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вместе с сестрой Сабиной записали обращение к гражданам с призывом соблюдать правила самоизоляции. По словам фигуристки, во время пандемии коронавируса необходимо:

не выходить в общественные места;

оставаться дома;

мыть руки, обрабатывать антисептиком;

носить маски.

"Давайте заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы, занимайтесь спортом", — призвала Загитова.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала Гран-при, где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а, следовательно, и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.

Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла: