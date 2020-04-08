Вратарь "Локомотива": Футболисты отказались сокращать зарплату

Вратарь "Локомотива" Антон Коченков прокомментировал информацию о том, что футболисты не договорились с клубом о снижении зарплаты. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что столичный клуб предложил игрокам на время пандемии коронавируса пойти на снижение оклада на 40%.

"Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в команде, у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор", — приводит слова Коченкова "Матч ТВ".

Конфликт в "Локомотиве"

По сведениям СМИ, футболисты отказали клубу из-за сложных отношений с генеральным директором Василием Кикнадзе. Игроки недовольны его методами управления.

Сокращение зарплат футболистов

Ранее о договорённости с игроками объявили:

"Зенит";

"Спартак";

"Рубин";

"Динамо";

"Уфа".

Пытаются договориться с игроками в "Сочи", ЦСКА и "Ахмате". Такие клубы, как "Ростов" и "Урал" пока решили не снижать оклады игроков.