Вратарь "Локомотива" Антон Коченков прокомментировал информацию о том, что футболисты не договорились с клубом о снижении зарплаты. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что столичный клуб предложил игрокам на время пандемии коронавируса пойти на снижение оклада на 40%.
"Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в команде, у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор", — приводит слова Коченкова "Матч ТВ".
По сведениям СМИ, футболисты отказали клубу из-за сложных отношений с генеральным директором Василием Кикнадзе. Игроки недовольны его методами управления.
Ранее о договорённости с игроками объявили:
Пытаются договориться с игроками в "Сочи", ЦСКА и "Ахмате". Такие клубы, как "Ростов" и "Урал" пока решили не снижать оклады игроков.
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