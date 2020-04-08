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Источник Правда.Ру

"Монако" сократит зарплату Головина в два раза

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Монако" близок к договорённости с игроками по поводу сокращения зарплаты. Игроки из-за пандемии коронавируса находятся на карантине. Чемпионат Франции приостановлен на неопределённое время.

Снижение зарплаты в два раза на время остановки чемпионата коснётся футболистов, которые получают более 100 тыс. евро, сообщает L'Equipe. Среди таких игроков российский полузащитник Александр Головин. По сведениям СМИ, зарплата россиянина составляет 2,7 млн евро в год.

Головин на карантине

Ранее сообщалось, что Головин вернулся из Монако в Россию и находится на самоизоляции в родном городе Калтане Кемеровской области.

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