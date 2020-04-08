Российская фигуристка Кристина Шошина в Instagram рассказала о заражении коронавирусом COVID-19. 20-летняя спортсменка находилась на круизном лайнере, а сейчас проходит лечение в Италии.
"На корабле было десять россиян. Все прошли тест на коронавирус, девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот так я осталась здесь", - заявила Шошина.
Девушка назвала ситуацию серьёзной и призналась, что у неё случилась паническая атака.
"Люди просто не понимают, насколько это серьезная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые случилась паническая атака. Я сидела в каюте и ничего не понимала", - заявила Шошина.
По последним данным, статистика распространения COVID-19 в мире:
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.