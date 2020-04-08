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Источник Правда.Ру

Владельцы футбольных и хоккейных клубов среди самых богатых россиян

Спорт

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Возглавил его президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 19,7 млрд долларов.

В топ-20 российских миллиардеров вошли люди, которые имеют непосредственное отношение к спорту. Это президенты спортивных федераций, владельцы хоккейных, футбольных и баскетбольных клубов.

Топ-20 миллиардеров России по версии Forbes

  1. Владимир Потанин — 19,7 млрд долларов.
  2. Владимир Лисин (президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) — 18,1.
  3. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) — 17,1.
  4. Алексей Мордашов (ХК "Северсталь") — 16,8.
  5. Вагит Алекперов — 15,2.
  6. Геннадий Тимченко (ХК СКА, КХЛ, вице-президент ОКР) — 14,4.
  7. Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования (FIE) — 13,7
  8. Михаил Фридман — 13.
  9. Андрей Мельниченко — 12,5.
  10. Роман Абрамович (ФК "Челси") — 11,3.
  11. Михаил Прохоров (БК "Бруклин Нетс" (продан), экс-президент СБР) — 11,8.
  12. Виктор Вексельберг — 10,5.
  13. Сулейман Керимов (ФК "Анжи") — 10
  14. Герман Хан — 8,5.
  15. Виктор Рашников (ХК "Металлург" Мг) — 7,3.
  16. Искандер Махмудов (БК УГМК) — 7,2.
  17. Дмитрий Рыболовлев (ФК "Монако") — 6,6
  18. Алексей Кузьмичев — 6,3.
  19. Андрей Скоч — 6,3.
  20. Леонид Федун (ФК "Спартак") — 6,3.
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