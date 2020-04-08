Владельцы футбольных и хоккейных клубов среди самых богатых россиян

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Возглавил его президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 19,7 млрд долларов.

В топ-20 российских миллиардеров вошли люди, которые имеют непосредственное отношение к спорту. Это президенты спортивных федераций, владельцы хоккейных, футбольных и баскетбольных клубов.

Топ-20 миллиардеров России по версии Forbes