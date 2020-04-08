Владельцы футбольных и хоккейных клубов среди самых богатых россиян
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Возглавил его президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 19,7 млрд долларов.
В топ-20 российских миллиардеров вошли люди, которые имеют непосредственное отношение к спорту. Это президенты спортивных федераций, владельцы хоккейных, футбольных и баскетбольных клубов.
Топ-20 миллиардеров России по версии Forbes
- Владимир Потанин — 19,7 млрд долларов.
- Владимир Лисин (президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) — 18,1.
- Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) — 17,1.
- Алексей Мордашов (ХК "Северсталь") — 16,8.
- Вагит Алекперов — 15,2.
- Геннадий Тимченко (ХК СКА, КХЛ, вице-президент ОКР) — 14,4.
- Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования (FIE) — 13,7
- Михаил Фридман — 13.
- Андрей Мельниченко — 12,5.
- Роман Абрамович (ФК "Челси") — 11,3.
- Михаил Прохоров (БК "Бруклин Нетс" (продан), экс-президент СБР) — 11,8.
- Виктор Вексельберг — 10,5.
- Сулейман Керимов (ФК "Анжи") — 10
- Герман Хан — 8,5.
- Виктор Рашников (ХК "Металлург" Мг) — 7,3.
- Искандер Махмудов (БК УГМК) — 7,2.
- Дмитрий Рыболовлев (ФК "Монако") — 6,6
- Алексей Кузьмичев — 6,3.
- Андрей Скоч — 6,3.
- Леонид Федун (ФК "Спартак") — 6,3.