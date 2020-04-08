Роналду оказался не нужен ни "Ювентусу", ни "Реалу"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вернётся в "Реал". В мадридском клубе посчитали, что такой трансфер не соответствует политике клуба. К тому же в столице Испании не уверены, что форвард принесёт что-либо команде в спортивном плане, сообщает AS.

По сведениям издания, президент "Реала" благодарен Роналду за вклад в развитие клуба, но считает, что

"его время уже прошло, и спортивные задачи стоят другие".

Роналду не нужен "Ювентусу"

Ранее сообщалось, что туринский клуб планирует продать Роналду после завершения сезона. Так боссы "Юве" хотят снизить потери после финансового кризиса, вызванного остановкой чемпионата Серии А и пандемией коронавируса.

Итальянские СМИ сообщали, что "Юве" готов расстаться с форвардом за 70 млн евро. Сейчас называется ещё меньшая сумма — около 60 млн евро. Летом 2018 года туринцы купили форварда за 100 млн евро.

"Ювентус", продав Роналду, сэкономит около 60 млн евро. Его контракт действует до лета 2022 года, а зарплата за сезон португальца составляет 30 млн.