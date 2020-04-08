Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вернётся в "Реал". В мадридском клубе посчитали, что такой трансфер не соответствует политике клуба. К тому же в столице Испании не уверены, что форвард принесёт что-либо команде в спортивном плане, сообщает AS.
По сведениям издания, президент "Реала" благодарен Роналду за вклад в развитие клуба, но считает, что
"его время уже прошло, и спортивные задачи стоят другие".
Ранее сообщалось, что туринский клуб планирует продать Роналду после завершения сезона. Так боссы "Юве" хотят снизить потери после финансового кризиса, вызванного остановкой чемпионата Серии А и пандемией коронавируса.
Итальянские СМИ сообщали, что "Юве" готов расстаться с форвардом за 70 млн евро. Сейчас называется ещё меньшая сумма — около 60 млн евро. Летом 2018 года туринцы купили форварда за 100 млн евро.
"Ювентус", продав Роналду, сэкономит около 60 млн евро. Его контракт действует до лета 2022 года, а зарплата за сезон португальца составляет 30 млн.
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