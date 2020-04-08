Украинец Коноплянка признался, что болеет за россиянина Черышева

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о том, за кого болеет в чемпионате Испании. Ранее украинец выступал в составе "Севильи".

По словам Коноплянки, он переживает за полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. Он пожелал россиянину перейти в один из топ-клубов и стать чемпионом Испании.

"За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но мы все понимаем, что шанс на это — 1 процент. Только если вернётся в "Реал", — заявил Коноплянка в интервью Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Черышев в Испании

Денис Черышев является воспитанником "Реала". За вторую команду клуба он провёл 109 матчей, в которых забил 22 мяча. Также он выступал за: