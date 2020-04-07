Алексашин объяснил, почему правление СБР не может уволить Драчёва

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) от Бурятии Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, какие решения может принять правление организации. Заседание состоялось сегодня, но итоги пока не оглашены.

— Я бы вам с удовольствием дал интервью, но я пока не в курсе дела. Я думаю, что сегодня мне не с кем будет связаться. Но завтра я свяжусь с людьми, кто был на правлении, уточню, какое решение там было принято. Единственное, я не понял повестки дня, когда решается вопрос тренеров, а потом — руководителей, это неправильно. Должны сначала решать вопрос руководителей, а потом уже — тренеров. Потому что если придет другой руководитель, он будет по-новой собирать правление и менять тренеров, которых он считает нужными для работы со сборной команды. Я думаю, что нужно правильно составлять повестку дня. Вот это я знаю. А так пока не знаю о том, какое было решение.

— Что с Драчёвым могут решить?

— В принципе, согласно указу правления, с Драчевым ничего не могут решить. Правление может только рекомендовать провести внеочередную конференцию. И там будет решаться, будет продолжать Драчев или нет, или другой какой-то будет претендовать на эту должность. А правление только может рекомендовать провести внеочередную конференцию в связи с тем-то, с тем-то или с тем, что он пишет заявление по собственному желанию. По Драчеву — нет. А по тренерскому совету — да. Здесь правление вправе решить, кто будет работать, с кем будут работать и как будут работать.

— После этого заседания еще не может быть принято решение, остается ли Драчёв или нет?

— Нет, конечно. Это может решить только внеочередная конференция. Потому что очередная будет только через 2 года. Собирать внеочередную конференцию, и уже на ней будет решаться вопрос, кто будет президентом. А правление не имеет права. Оно может рекомендовать созвать внеочередную конференцию, если большинство правления будет за это.