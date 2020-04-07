Глава медиаслужбы СБР посоветовал не слушать Губерниева

Глава медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) на просьбу "Правды.Ру" рассказать об итогах заседания правления организации посоветовал дождаться пресс-релиза.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что конфликт вокруг СБР исчерпан. Бойцов усомнился в том, что комментатор знает ситуацию до конца.

"Губерниев сказал. А Губерниев откуда знает? А вы ждите. Как пресс-релиз появится, тогда вопросы задавайте. А пока пресс-релиза нет. Откуда он знает, что прошло все спокойно? Это он предположение высказал. Так что ждите", — заявил Бойцов.

Во время видеоконференции правления СБР должны были обсуждаться следующие вопросы: