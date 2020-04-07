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Источник Правда.Ру

Губерниев сообщил, что конфликт вокруг СБР и Драчёва закончен

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) завершилось без конфликтов. Решения совещания будут оглашены 8 апреля утром.

По информации Губерниева, 10 апреля будет утверждён тренерский штаб сборной России на следующий сезон.

"Ждем протокол правления СБР! Конфликт внутри организации, по моей информации, исчерпан! Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП! Обстановка рабочая! Именно так я и предполагал, здравый смысл никто не отменял! Наши спортсмены теперь точно всех победят!" — написал Губерниев в Telegram.

Таким образом, если информация Губерниева правдива, глава СБР Владимир Драчёв остался на посту руководителя. Ранее ветераны биатлона написали ему письмо с призывом уйти в отставку.

сбр биатлон владимир драчёв дмитрий губерниев
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