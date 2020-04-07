"Автомобилист" уволил главного тренера Мартемьянова

Хоккейный клуб "Автомобилист" прекратил сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Специалист работал с командой с мая 2018 года, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2018/19 "Автомобилист" показал лучший результат за время выступления в КХЛ. Команда выиграла регулярный чемпионат в Восточной конференции и дошла до второго раунда Кубка Гагарина.

В сезоне-2019/20 клуб из Екатеринбурга финишировал в конференции четвёртым и уступил "Сибири" в первом раунде плей-офф.

Кроме Мартемьянова, клуб покинет его ассистент Константин Шафранов. В "Автомобилисте" останутся работать Евгений Шалдыбин и Константин Власов.