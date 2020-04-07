Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал на информацию об обвинениях со стороны США в адрес России.
Ранее прокуратура Нью-Йорка опубликовала обвинительный документ в адрес 30 лиц, в котором следствие обвиняет бывшего члена ФИФА Джека Уорнера в получении взятки за голос в пользу российской заявки во время выборов хозяина ЧМ-2018.
По мнению Самуэльссона, в этом нет ничего удивительного. Швед опубликовал свой ответ в Twitter:
"Неужели кто-то может быть этому удивлён?"
Выборы организатора ЧМ-2018 состоялись в 2010 году. Россия опередила заявки:
Пока решили защитить только детей и подростков.