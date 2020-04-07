Самуэльссон "не удивлён" обвинениям в покупке Россией ЧМ-2018

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал на информацию об обвинениях со стороны США в адрес России.

Ранее прокуратура Нью-Йорка опубликовала обвинительный документ в адрес 30 лиц, в котором следствие обвиняет бывшего члена ФИФА Джека Уорнера в получении взятки за голос в пользу российской заявки во время выборов хозяина ЧМ-2018.

По мнению Самуэльссона, в этом нет ничего удивительного. Швед опубликовал свой ответ в Twitter:

"Неужели кто-то может быть этому удивлён?"

Выборы хозяина ЧМ-2018

Выборы организатора ЧМ-2018 состоялись в 2010 году. Россия опередила заявки: