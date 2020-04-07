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Источник Правда.Ру

Глава РФБ Кириленко признался в получении гражданства США

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Бывший баскетболист НБА, глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что у него есть паспорт гражданина США. Президент РФБ не считает этот факт зазорным.

По словам Кириленко, гражданство он получил для удобства и не отказывался от российского паспорта.

"Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. Я делал паспорт с одной простой целью — с ним удобнее. Удобнее путешествовать, жить в этой стране. Да, мои дети ходят в школу в Америке. Я сам провел в США 15 лет. Есть масса бытовых вопросов, которые проще решать с гражданством, чем с визой. Но если бы мне ставили условие, что, получая паспорт США, я должен отказаться от российского, то я бы никогда на это не решился", — заявил Кириленко в интервью "Большому спорту".

Кириленко в США

Глава РФБ выступал в НБА с 2001 по 2014 годы, выступая за:

  • "Юту Джаз";
  • "Миннесоту Тимбервулвз";
  • "Бруклин Нетс".

В составе сборной России Кириленко выиграл:

  • золото чемпионата Европы 2007 года;
  • бронзу Олимпиады-2012.
Темы нба баскетбол гражданство сша андрей кириленко
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