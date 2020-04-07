UFC опубликовал полный кард турнира, на котором не будет Нурмагомедова

UFC официально представил новый кард (список боёв) турнира UFC 249, который должен состояться 18 апреля. Место проведения поединков пока неизвестно, но глава организации Дана Уайт ранее сообщил, что будет арендован частный остров.

Возглавит турнир бой Тони Фергюсна и Джастина Гэтжи, который заменил Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. По словам главы UFC, победитель поединка станет претендентом на чемпионский бой Хабиба.

Со-главным событием вечера будет бой Джессики Андраде и Роуз Намаюнас. В мае 2019 года девушки встречались в поединке за чемпионский титул в минимальном весе. Андраде победила, но затем утратила пояс в бою с китаянкой Джанг Вэйли.

Скандальный боец Грег Харди, бывший игрок в американский футбол встретистся Йорганом Де Кастро. В ноябре 2019 года в Москве американец уступил Александру Волкову.

Все бои турнира UFC 249

Предварительный кард

Райан Спанн (США) - Сэм Алви (США)

Сиджара Юбэнкс (США) - Сара Морас (Канада)

Майкл Джонсон (США) - Кама Ворси (США)

Марлон Вера (Эквадор) - Рэй Борг (США)

Александр Эрнандес (США) - Омар Антонио Моралес (Венесуэла)

Юрайя Холл (Ямайка) - Роналду "Жакаре" Соуза (Бразилия)

Фрэнсис Нганну (Камерун) - Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)

Основной кард