Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Химок" Сергей Юран в интервью "Правде.Ру" рассказал о ситуации с сокращением зарплаты футболистов на время остановки чемпионата. Ранее такие клубы, как "Спартак", "Зенит" и "Динамо", объявили о договорённости с игроками по снижению окладов.

Но есть клубы, в которых футболисты отказываются идти на снижение. Некоторые команды сами не иницируют вопро о сокращении зарплат.

По слова Юрана, есть клубы, в которых футболисты получают по 200 тыс. рублей в месяц. Тренер считает, что в случае снижения оклада в два раза футболистам будет трудно существовать.

"Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Я извинюсь за такую терминологию. У футболистов "Зенита", если мы посмотрим, заработные платы какие? Довольно серьезные. У "Спартака"… А возьмем клуб "Уфа" или "Тамбов", там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

Здесь, наверное, нужно подразделять в каком плане. Если я беру "Зенит", "Локомотив", "Спартак", "Краснодар", там по 1,5-2 миллиона. И берем мы "Тамбов" — по 200 тысяч рублей. Если неохотно идут из "Тамбова", им же нужно семьи кормить, родителей кормить, близким помогать. А если позволять, образно говоря, получать 200 тысяч евро в месяц, наверное, здесь можно и подвинуться в плане того, что ты получил зарплату, её тебе может хватить на год.

А если ты получил в "Тамбове" 200 тысяч рублей в месяц, её тебе хватит на сколько, если тебе еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить, если у тебя семья, дети, родителям помогаешь. Поэтому здесь нужно подразделять. Здесь не нужно под одну гребенка футболистов "Тамбова", "Уфы" и ниже и сравнивать с футболистами ведущих клубов. Здесь дифференцировано нужно поступать.

Если футболист Тамбова, который получает 200 тысяч рублей, на 50% уйдет, даже на 40%, это он получит 90 тысяч, 100 тысяч. С налогами меньше. И что ему делать в этой ситуации?

Нужно заработные платы смотреть, которые действительно получают. Иногда цена-качество не соответствует. Уже тут надо как-то решать. А с футболистом, который получает 200-250 тысяч, с налогами это меньше, уйти на 40-50% в заработной плате, что у него получается? Он будет еле концы с концами сводить. Это, наверное, будет ощутимо", — считает Юран.

Темы рпл футбол сергей юран чемпионат россии по футболу
Новости Все >
В лобовом столкновении на автодороге в Татарстане погибли трое
Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков на юге Идлиба
В Генпрокуратуре обратили внимание на рост цен чеснока и лимонов
Глава районного ГИБДД в Новосибирской области устроил "пьяное" ДТП
Биржевые индексы в Нью-Йорке отреагировали на динамику пандемии
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
В Китае призывают "избавиться от иностранцев": это правда?
Чета Лещенко выписана из больницы
В Воронеже интернет-аферисты пытались удрать от полиции через окно
Последние материалы
В Китае призывают "избавиться от иностранцев": это правда?
Чета Лещенко выписана из больницы
В Воронеже интернет-аферисты пытались удрать от полиции через окно
Все итальянские клубы снизят зарплату футболистам на треть
Из-за коронавируса началась эпидемия преступности
Мать Гвардиолы скончалась в Барселоне от коронавируса
Более полутора десятков сел в регионах отрезаны паводком
Эксперт: маска нужна только врачам и зараженным
Широков высказался про Путина и Украину
Росстат зафиксировал подорожание гречки и сахара
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
"Не путайте полномочия": жесткий "сигнал" Москвы регионам
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
Первый в мире случай заражения коронавирусом у тигра выявлен в США
"Не путайте полномочия": жесткий "сигнал" Москвы регионам
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ