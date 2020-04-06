Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить

Главный тренер "Химок" Сергей Юран в интервью "Правде.Ру" рассказал о ситуации с сокращением зарплаты футболистов на время остановки чемпионата. Ранее такие клубы, как "Спартак", "Зенит" и "Динамо", объявили о договорённости с игроками по снижению окладов.

Но есть клубы, в которых футболисты отказываются идти на снижение. Некоторые команды сами не иницируют вопро о сокращении зарплат.

По слова Юрана, есть клубы, в которых футболисты получают по 200 тыс. рублей в месяц. Тренер считает, что в случае снижения оклада в два раза футболистам будет трудно существовать.