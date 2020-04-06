Мать Гвардиолы скончалась в Барселоне от коронавируса

Долорес Сара Каррио, мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы скончалась в Барселоне после заражения коронавирусом COVID-19. Женщине было 82 года, сообщает пресс-служба "горожан".

Клуб выразил соболезнования Гвардиоле и его семье.

"Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям", — говорится в заявлении пресс-службы "Сити".

Коронавирус в Испании

На данный момент от COVID-19 в Испании умерли 13 055 человек. Количество заражений составляет 135 032. Выздоровели 40 437 пациентов.