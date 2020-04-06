Широков высказался про Путина и Украину

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал о своём отношении к власти и избирательной системе. Спортсмен не поддержал разговоров о том, что избиратели в России на выборах ничего не решают.

Широков про Путина

По мнению Широкова, президента в России можно будет сменить на следующих выборах, даже если будут внесены поправки в конституцию страны об "обнулении" сроков.

"Выборная система зависит от людей, которые ходят на выборы. Давайте честно, если 90% придёт на выборы, то посчитать 120% голосов – нереально. Тем более в условиях глобализации и проникновения камер. Но раз вы все такие умные, ратуете за Россию и не хотите избрания Владимира Путина, то встаньте с дивана, придите и проголосуйте. Отдайте свой голос, а не просто портите бюллетень, который пойдёт в зачёт кому-то ещё. Легче всего сидеть дома и разглагольствовать, что за нас всё решили. Хотя кто за вас решил? Вы сами всё решили таким отношением, хотя должны были проявлять гражданскую позицию и отстаивать её", - заявил Широков в интервью "Чемпионату".

Широков про Украину

Широков также высказался об отношении с украинцами. По словам футболиста, считать украинский народ вражеским неправильно.