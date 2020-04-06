Член совета Союза биатлонистов России (СБР) от Бурятии Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" прокомментировал конфликт среди руковдства организации. Ранее в адрес главы СБР Владимира Драчёва было написано письмо с требованием уйти в отставку.
Кроме того, Драчёва в растрате и плохом управлении обвинил исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Вопрос доверия к главе СБР будет рассмотрен на заседании правления 7 апреля.
"Наши ветераны письмо писали, олимпийские чемпионы. В этом году наша сборная команда выступила как никогда отвратительно. Если, в принципе, денег нет... Как Голиков, исполнительный директор, пишет, что мы можем стать банкротами в ближайшее время, то, конечно, да. Какой же это президент, если он не может найти денег для Союза биатлонистов.
Все будет зависеть от него. Может быть, он еще думает где-то изыскать какие-то определенные возможности. Идет какое-то противостояние между исполнительным директором и президентом – это, конечно, не очень хорошо. Они должны работать в одной струе. Если кто-то начал дуть в сторону, то это уже не очень хорошо", - заявил Алексашин.
Также на заседании правления будет рассмотрен вопрос по тренерскому штабу на следующий сезон. По мнению Алексашина, поменять нужно всех тренеров.
"Я бы поменял все. Потому что хуже уже никак не может быть. Любого ставь тренера. Хуже выступать команды не может. Если бы не медаль Логинова, то, в принципе, это вообще просто. Но Логинов и есть Логинов. Здесь никуда не денешься. Тем более он сам тренировался по плану Касперовича. А все остальные... Когда это было, чтобы люди занимали 70-е места у нас?! Помню, когда мы проигрывали армянам. В Советском Союзе.
Я бы поменял всех. Я не понимаю. То, что эти говорят, что они мало делают, что не тренируются, я думаю, что это неправильно. Я думаю, что методически они неправильно подходят к подготовке нашей команды, подготовке резервов, выхода резерва в основной состав. У нас же чемпионов мира среди юношей, среди юниоров много-много. Но никак мы не можем из этих чемпионов вырастить достойную смену основного состава", - заявил Алексашин.
Пока решили защитить только детей и подростков.