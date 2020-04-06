Алексашин: Какой же это президент, если он не может найти денег для СБР

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) от Бурятии Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" прокомментировал конфликт среди руковдства организации. Ранее в адрес главы СБР Владимира Драчёва было написано письмо с требованием уйти в отставку.

Кроме того, Драчёва в растрате и плохом управлении обвинил исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Вопрос доверия к главе СБР будет рассмотрен на заседании правления 7 апреля.

"Наши ветераны письмо писали, олимпийские чемпионы. В этом году наша сборная команда выступила как никогда отвратительно. Если, в принципе, денег нет... Как Голиков, исполнительный директор, пишет, что мы можем стать банкротами в ближайшее время, то, конечно, да. Какой же это президент, если он не может найти денег для Союза биатлонистов. Все будет зависеть от него. Может быть, он еще думает где-то изыскать какие-то определенные возможности. Идет какое-то противостояние между исполнительным директором и президентом – это, конечно, не очень хорошо. Они должны работать в одной струе. Если кто-то начал дуть в сторону, то это уже не очень хорошо", - заявил Алексашин.

"Любого тренера ставь, хуже не будет"

Также на заседании правления будет рассмотрен вопрос по тренерскому штабу на следующий сезон. По мнению Алексашина, поменять нужно всех тренеров.