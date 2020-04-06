Харитонов: Хабиб вроде бы не отказывался от боя с Фергюсоном

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в разговоре с "Правдой.Ру" высказал своё мнение о несостоявшемся поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. По его мнению, этот бой может быть проведен после пандемии коронавируса.

"Почему нет? К этому привлечена масса народа. Сейчас пройдет вся эта эпопея коронавируса, все нормально будет", - заявил Харитонов.

У Хабиба заберут чемпионский пояс?

Харитонов считает, что разговоры о лишении Хабиба пояса преждевременны. Ранее Тони Фергюсон заявил, что UFC должен отобрать титул у россиянина.

"Что будет с поясом? Мне бы в своих делах разобраться. Я о чужих поясах не думаю вообще. Если человек раз отказался, два отказался, конечно, бывает. Он вроде бы не отказывался. Вроде там какая-то ситуация другая. Не знаю", - заявил Харитонов.

Нурмагомедов не смог вылететь из России в США из-за закрытия границ. Турнир UFC 249, на котором должен был состояться бой Тони и Хабиба, планируют провести 18 апреля. UFC ищет нового соперника Фергюсону, которым может стать Джастин Гэтжи.