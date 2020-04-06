Чемпионат Дании по футболу возобновят в мае без зрителей

Совет директоров футбольной лиги Дании рекомендовал клубам возобновить сезон в середине мая. Ранее лига рассматривала три варианта проведения турнира.

Решение должно быть принято в ближайшее время. Если сезон будет продолжен, в апреле футболистам разрешат тренироваться на базах. В то же время будет усилен контроль игроков: их ежедневно будут проверять на коронавирус.

Сообщается, что матчи чемпионата Дании в любом случае пройдут без зрителей.

Чемпионат Дании по футболу

В высшей лиги Дании выступают 14 команд. Чемпионат проводится в два этапа:

регулярном;

плей-офф.

В регулярном чемпионате необходимо доиграть два тура. После этого первая шестёрка определит чемпиона и участников еврокубков (ещё 10 туров), а вторая восьмёрка — команды, которые вылетают в низший дивизион.