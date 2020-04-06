Четыре команды "Формулы-1" могут покинуть чемпионат из-за пандемии

Исполнительный директор команды McLaren Зак Браун сообщил, что руководители "Формулы-1" пока не могут договориться о снижении минимальной планки бюджетов. По его словам, команды терпят убытки из-за пандемии и не смогут оправдать свои расходы.

"Если мы не договоримся о действительно серьёзном ограничении бюджетов, которые и так нечем наполнять в этом году, тогда я задам вопрос: с какой целью противники этих мер находятся в нашем бизнесе? Я не думаю, что кто-то выступает в "Формуле-1" только для того, чтобы оправдать расходы", — приводит F1News слова Брауна.

По его словам, бюджеты команды необходимо снизить до 100 млн долларов.

Бюджеты команд "Формулы-1"

В чемпионате "Формулы-1" выступают десять команд. Бюджеты в 2019 году были на таком уровне: