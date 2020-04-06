"Локомотив" отреагировал на слухи о конфликте из-за зарплат футболистов

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что между руководством клуба и футболистами существуют разногласия из-за зарплат.

По информации Telegram-каналов и СМИ, команде предложили снизить зарплату на 40%, но футболисты на это не пошли. По мнению журналистов, это могло произойти из-за постоянных конфликтов между генеральным директором Василием Кикнадзе и игроками.

"Конфликта из-за зарплат между руководством и командой нет. Кто-то просто хочет раскачать ситуацию", — приводит РИА "Новости" слова Мещерякова.

Остановка чемпионата России

Ранее из-за пандемии коронавируса был остановлен чемпионат РПЛ. Матчи не будут проводиться с 17 марта по 31 мая. Некоторые клубы договорились о снижении зарплат на этот период.