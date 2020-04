Теннисист из Украины Сергей Стаховский попросил помощи для своей страны у генерального директора SpaceX Илона Маска. Ранее миллиардер пообещал бесплатно доставить аппараты для вентиляции лёгких в те государства, с которыми сотрудничает "Тесла".

Маск при этом указал, что необходимо оставить зявку на вентиляторы. На это сообщаение отреагировал Стаховский.

Dear Mr. Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏