Девушка-боец UFC продолжает публиковать обнажённые фото из карантина

Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала в Instagram очередные снимки из карантина. Девушка вместе со своим мужем Остином Вандерфордом находятся в режиме самоизоляции и продолжают веселить подписчиков обнажёнными фотографиями.

Сначала Ванзант опубликовала снимки из спортзала. а затем из кухни. В обоих случаях интимные места были прикрыты различными предметами - спортивными снарядами или бокалами.

Теперь пара показала несколько акробатических этюдов.

Ванзант выступает в UFC в найлегчайшей категории среди женщин. Она провела 12 поединков, в которых одержала 8 побед.

В последний раз в октагон выходила в январе 2019 года, победив Рэйчел Остович.