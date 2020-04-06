В Белоруссии стартует ещё один футбольный чемпионат

В Белоруссии не собираются останавливать профессиональные футбольные турниры. Несмотря на пандемию коронавируса, запланирован старт чемпионата Первой лиги.

В Высшей лиге сыграны три тура, а 4-й должен состояться с 16 по 19 апреля. Второй по силе дивизион традиционно стартует позже, в середине-конце апреля.

В пятницу, 3 апреля, Белорусская федерация футбола (АБФФ) выдала лицензии футбольным клубам для участия в Первой лиге. В турнире сыграют 14 команд: