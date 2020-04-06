UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дагестанец должен был встретиться с Тони Фергюсоном 18 апреля в Нью-Йорке.

Поединок был отменён из-за пандемии коронавируса. Россиянин не может вылететь из России в США, но Уайт не намерен переносить турнир. Пока место проведения боёв не определено.

Новым соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи, сообщает ESPN. Вместе с тем, бой лишён статуса чемпионского несмотря на призывы отобрать пояс у Хабиба.

Джастин Гэтжи

31-летний боец выступает в UFC с 2017 года. За это время он провёл пять поединков в UFC против:

Майкла Джонсона - победа;

Эдди Альвареса - поражение;

Дастина Порье - поражение;

Джеймса Вика - победа;

Эдсона Барбозы - победа;

Дональда Серроне - победа.

Все бои завершились досрочно.