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Источник Правда.Ру

UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дагестанец должен был встретиться с Тони Фергюсоном 18 апреля в Нью-Йорке.

Поединок был отменён из-за пандемии коронавируса. Россиянин не может вылететь из России в США, но Уайт не намерен переносить турнир. Пока место проведения боёв не определено.

Новым соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи, сообщает ESPN. Вместе с тем, бой лишён статуса чемпионского несмотря на призывы отобрать пояс у Хабиба.

Джастин Гэтжи

31-летний боец выступает в UFC с 2017 года. За это время он провёл пять поединков в UFC против:

  • Майкла Джонсона - победа;
  • Эдди Альвареса - поражение;
  • Дастина Порье - поражение;
  • Джеймса Вика - победа;
  • Эдсона Барбозы - победа;
  • Дональда Серроне - победа.

Все бои завершились досрочно.

 
 
 
 
 
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Публикация от Justin Gaethje 🇺🇸 (@justin_gaethje)

Темы ufc джастин гэтжи тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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