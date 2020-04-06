Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дагестанец должен был встретиться с Тони Фергюсоном 18 апреля в Нью-Йорке.
Поединок был отменён из-за пандемии коронавируса. Россиянин не может вылететь из России в США, но Уайт не намерен переносить турнир. Пока место проведения боёв не определено.
Новым соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи, сообщает ESPN. Вместе с тем, бой лишён статуса чемпионского несмотря на призывы отобрать пояс у Хабиба.
31-летний боец выступает в UFC с 2017 года. За это время он провёл пять поединков в UFC против:
Все бои завершились досрочно.
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Пока решили защитить только детей и подростков.