Из-за расистских оскорблений новичок НХЛ прервал общение с фанатами

Команда НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" организовала онлайн-встречу с фанатами, на которой представили нового игрока К'Андре Миллера. К видеочату присоединилось 500 пользователей. Общение спортсмена с болельщиками было прервано, когда неизвестный отправил в чат сообщение, множество раз повторив слово "Nigger".

"Мы потрясены тем, что видеоконференция "Рейнджерс" была взломана и в ней появились расистские оскорбления. Данный поступок является отвратительным и неприемлемым", — говорится в твиттере команды.