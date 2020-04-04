Российская теннисистка Мария Шарапова, которая недавно сообщила о завершении карьеры, опубликовала свой номер для того, чтобы фанаты смогли писать ей сообщения.
"Получила новый номер. И делюсь им с вами. Пишите мне. 310-564-7981. Это правда. Расскажите, как у вас дела, спрашивайте меня, делитесь рецептами", - написала Шарапова в Twitter.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.