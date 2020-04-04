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Источник Правда.Ру

Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с фанатами

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая недавно сообщила о завершении карьеры, опубликовала свой номер для того, чтобы фанаты смогли писать ей сообщения.

"Получила новый номер. И делюсь им с вами. Пишите мне. 310-564-7981. Это правда. Расскажите, как у вас дела, спрашивайте меня, делитесь рецептами", - написала Шарапова в Twitter.

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