Частный самолёт нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси экстренно приземлился в аэропорту Брюсселя. По какой причине самолет был вынужден совершить экстренную посадку не сообщается, однако самого футболиста на борту не оказалось.
СМИ сообщают, что это может быть связано с тем, что спортсмен часто сдаёт самолет в аренду. Борт направлялся на испанский остров Тенерифе.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.