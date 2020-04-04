Частный самолет Месси совершил экстренную посадку в Бельгии

Частный самолёт нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси экстренно приземлился в аэропорту Брюсселя. По какой причине самолет был вынужден совершить экстренную посадку не сообщается, однако самого футболиста на борту не оказалось.

СМИ сообщают, что это может быть связано с тем, что спортсмен часто сдаёт самолет в аренду. Борт направлялся на испанский остров Тенерифе.