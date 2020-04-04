Отец Нурмагомедова раскрыл финансовое положение сына

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о финансовом положении своего сына.

"В плане опыта я могу назвать Хабиба богатым человеком. В плане денег? В мире есть много людей, которые гораздо богаче его. $100 млн? Это реально. Да, его состояние составляет около $100 млн", - сообщил Нурмагомедов-старший на YouTube-канале Игоря Рыбакова.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов называл условие для проведения боя с Тони Фергюсоном.