Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о финансовом положении своего сына.
"В плане опыта я могу назвать Хабиба богатым человеком. В плане денег? В мире есть много людей, которые гораздо богаче его. $100 млн? Это реально. Да, его состояние составляет около $100 млн", - сообщил Нурмагомедов-старший на YouTube-канале Игоря Рыбакова.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов называл условие для проведения боя с Тони Фергюсоном.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.