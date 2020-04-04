Игрокам НБА могут сократить зарплаты на 50% из-за пандемии

Национальная баскетбольная ассоциация предложила с 15 апреля сократить выплаты игрокам на 50% в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен с 12 марта после обнаружения коронавируса у центрового "Юта Джаз" Руди Гобера.

Профсоюз игроков пока согласился только на 25-процентное снижение зарплат и не ранее середины мая.