Нурмагомедов назвал условие для боя с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил готовность сразиться с американцем Тони Фергюсоном. Их бой запланирован на 18 апрея, однако в UFC ещё не определились с местом проведения мероприятия из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.