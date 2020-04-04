Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил готовность сразиться с американцем Тони Фергюсоном. Их бой запланирован на 18 апрея, однако в UFC ещё не определились с местом проведения мероприятия из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
"Хорошо, если в UFC прямо сейчас назовут мне место, и я смогу вылететь из России. Тогда я буду драться 100%. Просто дайте мне место", - назвал условие для проведения боя Нурмагомедов.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.