Глава УЕФА пригрозил лигам исключением за досрочное завершение

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с возможным досрочным завершением чемпионатов. Первой страной, которая решила полностью остановить сезон, стала Бельгия.

Такие же призывы звучат в Голландии и Греции. Чеферин предостерег лиги от преждевременных решений, пригрозив не допустить клубы в еврокубки.

"Бельгийцы и другие лиги, которые собираются досрочно завершить рискуют своим участием в европейском футболе. Вы не можете обращаться за помощью, а затем идти своим путем. Солидарность - это не улица с односторонним движением", - заявил Чеферин в интервью немецкому телеканлу ZDF.

Ранее совещание по вопросу доигровки сезона провели клубы РПЛ. По информации "СЭ", пяти из них выступили за досрочное завершение сезона. Другие участники не поддержали идею.