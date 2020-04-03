Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с возможным досрочным завершением чемпионатов. Первой страной, которая решила полностью остановить сезон, стала Бельгия.
Такие же призывы звучат в Голландии и Греции. Чеферин предостерег лиги от преждевременных решений, пригрозив не допустить клубы в еврокубки.
"Бельгийцы и другие лиги, которые собираются досрочно завершить рискуют своим участием в европейском футболе. Вы не можете обращаться за помощью, а затем идти своим путем. Солидарность - это не улица с односторонним движением", - заявил Чеферин в интервью немецкому телеканлу ZDF.
Ранее совещание по вопросу доигровки сезона провели клубы РПЛ. По информации "СЭ", пяти из них выступили за досрочное завершение сезона. Другие участники не поддержали идею.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.