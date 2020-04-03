Бельгийская лига попросила УЕФА не заставлять доигрывать чемпионат

Бельгийская футбольная лига Jupiler Pro League (JPL) подвела итоги совещания с бельгийской федерацией футбола (RFBA) и УЕФА по поводу досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.

2 апреля совет директоров JPL решил досрочно завершить сезон с объявлением чемпиона и участников еврокубков. УЕФА выступил против такой инициативы, пригрозив тем, что страны, которые преждевременно завершат сезон, могут не получить право на участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Лига во время совещания объяснила свою позицию по этому поводу. JPL призвала УЕФА не заставлять национальные ассоциации доигрывать чемпионаты.

"Эта конструктивная встреча позволила бельгийским футбольным лидерам детально объяснить медицинские и экономические причины рекомендации, вынесенной вчера советом директоров, и оспорить любой подход, который заключался бы в том, чтобы заставить лигу продолжать соревнования в текущей ситуации или рисковать не принять участие в европейских турнирах следующего сезона", - говорится в заявлении лиги.

Также JPL попросила применять подход к каждому турниру отдельно. Совет директоров лиги ранее объясил завершение сезона тем, что не сможет обеспечить проведение матчей со зрителями даже после 30 июня. В следстиве этого сезон доиграть не получится.