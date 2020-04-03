Самолёт, который принадлежит футболисту "Барселоны" Лионелю Месси, совершил экстренную посадку в аэропорту Брюсселя. Причиной стали технические неисправности лайнера, сообщает The Sun.
Сам футболист или его семья не находились на борту во время посадки. Об этом заявил бельгийский журналист Кристофф Террье.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.