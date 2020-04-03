Африканские футболисты выступили с жесткой критикой предложения французских учёных испытать вакцину против коронавируса на африканцах. С такой идеей выступили французские учёные Жан-Поль Мира и Камиль Лохт.
Учёные выступили в эфире французского телеканала LCI. Они предложили провести испытания вакцины БЦЖ, которая используется для профилактики туберкулёза.
Мнение о том, что БЦЖ может помочь в лечении коронавируса высказали несколько учёных в странах Запада, где она не используется так, как в России и некоторых дургих странах постсоветского пространства. Выводы учёных о том, что вакцина помогает приобретать иммунитет к коронавирусу основана только на статистических выкладках.
Французы предположили, что дать ответ на вопрос о БЦЖ могут только испытания на людях... и предложили сделать это в Африке. Идея вызвала бурное обсуждение среди известных африканцев, в том числе футболистов.
Первым на предложение учёных отреагировал бывший игрок "Барселоны" и "Анжи" Самюэль Это'О. Ответ камерунца в Instagram был лаконичным:
"Вы просто дерьмо. Африка не ваше поле для игр".
Ивуарийский футболист Дидье Дрогба более развёрнуто объяснил свою позицию.
"Уму непостижимо, как мы все еще терпим это. Африка – это не испытательная лаборатория. Я бы хотел осудить эти унизительные, ошибочные и глубоко расистские слова.
Позвольте нам спастись от этого сумасшедшего вируса, который обрушает мировую экономику и разрушает здоровье населения по всему миру. Не превращайте африканцев в морских свинок! Это просто отвратительно", - написал Дрогба.
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