Дрогба и Это'О ответили на призыв испытать вакцину от COVID в Африке

Африканские футболисты выступили с жесткой критикой предложения французских учёных испытать вакцину против коронавируса на африканцах. С такой идеей выступили французские учёные Жан-Поль Мира и Камиль Лохт.

Что предлагают французы

Учёные выступили в эфире французского телеканала LCI. Они предложили провести испытания вакцины БЦЖ, которая используется для профилактики туберкулёза.

Мнение о том, что БЦЖ может помочь в лечении коронавируса высказали несколько учёных в странах Запада, где она не используется так, как в России и некоторых дургих странах постсоветского пространства. Выводы учёных о том, что вакцина помогает приобретать иммунитет к коронавирусу основана только на статистических выкладках.

Французы предположили, что дать ответ на вопрос о БЦЖ могут только испытания на людях... и предложили сделать это в Африке. Идея вызвала бурное обсуждение среди известных африканцев, в том числе футболистов.

Это'О назвал французов дерьмом

Первым на предложение учёных отреагировал бывший игрок "Барселоны" и "Анжи" Самюэль Это'О. Ответ камерунца в Instagram был лаконичным:

"Вы просто дерьмо. Африка не ваше поле для игр".

Дрогба обвинил учёных в расизме

Ивуарийский футболист Дидье Дрогба более развёрнуто объяснил свою позицию.