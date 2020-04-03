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Источник Правда.Ру

Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона

Спорт » Командные виды » Футбол

Третьего апреля состоялась видеоконференция с участием руководства РФС, РПЛ и клубов чемпионата россии. На заседании обсуждались вопросы продолжения сезона.

Пять клубов выступили за досрочное завершение сезона и аннулирование его результатов. По сведениям "СЭ", это:

  • "Ахмат";
  • "Сочи";
  • "Рубин";
  • "Крылья Советов";
  • "Урал".

РФС выступил против такого предложения и рекомендовал следовать инструкциям УЕФА. Ранее союз настаивал, чтобы доиграть сезон, продлив его завершение до 3 августа.

Ведущие клубы РПЛ также не согласились с завершением сезона, так как опасаются, что в таком случае не будут допущены в еврокубки.

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