Третьего апреля состоялась видеоконференция с участием руководства РФС, РПЛ и клубов чемпионата россии. На заседании обсуждались вопросы продолжения сезона.
Пять клубов выступили за досрочное завершение сезона и аннулирование его результатов. По сведениям "СЭ", это:
РФС выступил против такого предложения и рекомендовал следовать инструкциям УЕФА. Ранее союз настаивал, чтобы доиграть сезон, продлив его завершение до 3 августа.
Ведущие клубы РПЛ также не согласились с завершением сезона, так как опасаются, что в таком случае не будут допущены в еврокубки.
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