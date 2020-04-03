Футбольный клуб "Рубин" урезал зарплаты сотрудников на 50%. Об этом сообщил спортивный директор казанской команды Олег Яровинский.

17 марта из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат России по футболу. Команды не доиграли 8 туров. По решению РФС турнир не будет возобновлён раньше 1 июня.

"В "Рубине" принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все — в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры. Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время", — заявил Яровинский в интервью "СЭ".