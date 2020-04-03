"Рубин" отпустил всех иностранцев домой

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о ситуации в команде в связи с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, игроки находятся в отпуске. В том числе легионеры, которые благополучно добрались до своих стран.

В настоящий момент за "Рубин" выступают такие иностранные футболисты:

Карл Старфельт (Швеция);

Сильвие Белич (Хорватия);

Филип Уремович (Хорватия);

Пабло Сантос (Бразилия);

Олег Данченко (Украина);

Дарко Йевтич (Швейцария);

Оливер Абильдгор (Дания);

Хвича Кварацхелия (Грузия);

Зурико Давиташвили (Грузия).

Слуцкий рассказал, что футболисты долго находились в Казани, но когда в клубе поняли, что пауза затянется надолго, то отпустили всех. У каждого игрока есть свой план тренировок.