Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о ситуации в команде в связи с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, игроки находятся в отпуске. В том числе легионеры, которые благополучно добрались до своих стран.
В настоящий момент за "Рубин" выступают такие иностранные футболисты:
Слуцкий рассказал, что футболисты долго находились в Казани, но когда в клубе поняли, что пауза затянется надолго, то отпустили всех. У каждого игрока есть свой план тренировок.
"Все они успешно добрались до своих домов в разных странах. Каждый — с приключениями, интереснее всего — грузины, которые ехали через перевалы. У них всех сейчас есть интернет и велосипеды. Со всеми есть связь, и каждый день тренер по физподготовке присылает им задания. Насколько эффективными будут эти тренировки, никто не знает", — заявил Слуцкий в разговоре с "СЭ".
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.